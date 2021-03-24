— Да, это правда, в клуб пришло письмо от РФС, они вызвали к себе двух наших игроков. Видимо, у них есть к ним какие-то вопросы, подозревают их в чем-то. Приедут и ответят на них, — цитирует Коновалову Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что два футболиста тамбовского клуба подозревают в ставках на какие-то события. Эту информацию, по сведениям, передали букмекерские конторы.
"Тамбов" после 23 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги занимает последнюю строчку турнирной таблицы с 13 очками.
В "Тамбове" подтвердили вызов двух игроков в РФС
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова подтвердила, что двух футболистов клуба вызвали в РФС.
Фото: ФК "Тамбов"
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