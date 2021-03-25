Оздоев: Промес не Месси. В "Спартаке" игру ведут другие люди

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился мнением о вернувшемся в "Спартак" хавбеке Квинси Промесе.
Фото: РПЛ
- Повезло ли "Зениту", что не было Промеса, когда мы в декабре завозили "Спартак"? Не сказал бы, чтобы завозили. А Промес все-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре.

Мое мнение: сейчас в "Спартаке" игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу.

А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита", - приводит слова Оздоева "Спорт-экспресс".

Напомним, что 16 декабря прошлого года в рамках 19-го тура чемпионата России "Зенит" принимал на своем поле "Спартак". Петербургский клуб добился уверенной победы со счетом 3:1. Авторами забитых мячей в составе сине-бело-голубых стали Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба, а защитник "Зенита" Деян Ловрен срезал мяч в собственные ворота.

Промес, выступавший за "Спартак" с 2014 по 2018 год, вернулся в московский клуб в феврале. В Российской Премьер-Лиге сезона-2020/21 он провел 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

"Зенит" после 23-х туров является лидером РПЛ. "Спартак" располагается на второй строчке турнирной таблицы с отставанием от команды Сергея Семака в 4 очка.

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Теги: Оздоев Промес Месси Спартак Зенит
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