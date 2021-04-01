Источник: вероятно, Чорлука хочет вернуться в Хорватию

Журналист из Хорватии Томислав Дасович считает, что защитник "Локомотива" Ведран Чорлука вернется на родину.
Фото: ФК "Локомотив"
— Предполагаю, что Чорлука хочет вернуться в Хорватию, потому что у него здесь семья, ребенок. Ему 35, поэтому не могу исключать того, что он завершит карьеру.

Для "Локомотива" это большая потеря. Его очень сложно заменить кем-то и в сборной Хорватии, — цитирует журналиста Sport24.

Вчера, 31 марта, 35-летний Чорлука объявил об уходе из "Локомотива" по окончании текущего сезона. Хорватский защитник выступал за команду с лета 2012 года.

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Теги: Локомотив Чорлука
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