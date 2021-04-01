"Локомотив" расстался с врачом команды Безугловым

Специалист возглавлял медицинский департамент "железнодорожников" с 2009 года.
Параллельно Безуглов является главным врачом национальной сборной России. В матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков в трех матчах, уступив лишь команде Словакии (1:2).
Помимо работы в спортивных структурах, Безуглов преподает в первом МГМУ им. И.М. Сеченова и владеет клиникой спортивной медицины Smart Recovery.
"Локомотив" занимает третью строчку в таблице российской Премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующую игру "железнодорожники" проведут 3 апреля с "Ротором". Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Источник: телеграмм-канал журналиста Ильи Казакова.
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Фото: РФС
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