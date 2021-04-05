По данным источника, Вильена может вскоре перейти во французский клуб. Стороны ведут переговоры, трансфер может состояться следующим летом.
Напомним, что Вильена пополнил состав "Краснодара" в 2019 году, он перешел в российский клуб из "Фейеноорда". В нынешнем розыгрыше РПЛ 26-летний голландец провел 19 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
"Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Ранее "быки" остались без главного тренера - Мурад Мусаев покинул пост наставника команды.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Ренн" и "Краснодар" ведут переговоры по трансферу Вильены
"Ренн" начал переговоры с "Краснодаром" по трансферу хавбека "быков" Тонни Вильены.
Фото: "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!