– Шесть туров до конца и четыре очка преимущества у "Зенита"… Думаю, что у "Спартака" вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. В футболе всякое бывает, – рассказал Комбаров в интервью для "Известий".
Подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в российской Премьер-лиге, набрав 47 очков в 24 матчах. Отставание "Спартака" от сине-бело-голубых составляет четыре очка. Следующей игрой красно-белых станет московское дерби с "Локомотивом". Встреча пройдет на "РЖД Арене" 11 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.
В этом сезоне Дмитрий Комбаров выступает за самарские "Крылья Советов", которые лидируют в Футбольной национальной лиге.
Комбаров считает, что "Спартак" имеет шансы на чемпионство
Бывший капитан "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о перспективах красно-белых на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
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