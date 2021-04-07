Чорлука: когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех

– Когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех, – подписал фото хорватский защитник.
Чорлука объявил, что покинет "Локомотив" после окончания контракта, который рассчитан до лета 2021 года.
"Железнодорожники" выиграли матч 1/4 финала Кубка России благодаря голам нападающих Федора Смолова и Франсуа Камано. Единственный гол сочинцев забил полузащитник Артур Юсупов.
Ведран выступает за "Локомотив" с 2012 года после перехода из "Тоттенхэма" за компенсацию в размере 7 млн евро. В футболке красно-зеленых 35-летний хорват провел 236 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.