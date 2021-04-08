Карпина спросили, сколько сейчас может стоить Норманн. Наставник "Ростова" не стал называть конкретную сумму, но привел в пример ситуацию с продажей автомобиля.
"Какая сейчас может быть стоимость Норманна? Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят — столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или у меня ее нет — ну если дадите миллион, тогда продам. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион — значит авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба", - заявил Карпин.
Напомним, что Норманн перешел в "Ростов" из "Брайтона" в январе 2019 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 24-летний норвежец провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что "Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "желто-синих" 37 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Карпин рассказал о перспективах Норманна
Карпин - о поражении "Ростова" от "Спартака": мы сами в чем-то недоработали. Я и футболисты
Карпин путем автомобильных аналогий объяснил, как может определиться трансферная цена Норманна
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о возможной продаже полузащитника команды Матиаса Норманна.
Фото: "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!