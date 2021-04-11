Мацуев о матче "Локомотив" - "Спартак": терять очки для обеих команд смерти подобно

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Сегодня "Спартак" ждет один из самых принципиальных матчей, я бы даже сравнил с дерби против ЦСКА. Именно с точки зрения положения в турнирной таблице - терять очки смерти подобно. Это касается обеих команд. Поэтому предсказать развитие событий этого матча чрезвычайно сложно, - передает слова Мацуева Sport24.

"Локомотив" и "Спартак" разделяет в турнирной таблице Российской премьер-лиги 4 очка. Красно-белые занимают вторую позицию с 47 очками и отставанием на те же 4 очка от "Зенита", красно-зеленые находятся на третьем месте с 43 очками. Серебряный призер чемпионата России в будущем сезоне будет представлять страну в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: Локомотив Спартак Мацуев
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