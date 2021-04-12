Гогуа: я хотел бы вернуться в ЦСКА

Защитник "Ротора" Седрик Гогуа, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ с "армейцами" (0:2) и высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ротор"
"Если хочешь обыграть ЦСКА, надо стараться изо всех сил. Мы приехали сюда играть в футбол. Если бы у нас был шанс победить, то мы это сделали бы. У нас не было много подходов к воротам соперника, мы преимущественно защищались. Но сидеть в обороне все 90 минут невозможно.

Сейчас я в "Роторе" и до конца сезона борюсь за эту команду. Летом посмотрим, как сложится ситуация. Я не знаю, что решит ЦСКА. Убедила ли Олича моя игра сегодня? Нельзя оценивать игрока по одной игре, но я хотел бы вернуться", - приводит слова Гогуа Sport24.

Напомним, что 26-летний ивуариец пополнил состав армейского клуба в августе 2019 года, перейдя из "Тамбова". Сделка обошлась ЦСКА в 400 тысяч евро. Аренда Гогуа в "Ротор" рассчитана до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Седрик провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее Гогуа также выступал за "Партизан", "Ригу", "Кайрат", "СКА-Хабаровск" и "Даугавпилс".

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Теги: Гогуа Ротор ЦСКА
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