Гендиректор "Рубина": возможное снятие очков с "Локомотива"? Нам такие "бонусы" не нужны

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал появление начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины в судейской перед матчем со "Спартаком".
Фото: "БИЗНЕС Online"
Сайманов заявил, что в "Рубине" не следят за ситуацией с Сухиной. По его словам, казанцы сфокусированы на подготовке к своему следующему матчу. Также Сайманов высказался о возможном снятии очков с "Локомотива" из-за инцидента с Сухиной.

"Мы не следим за ситуацией с Сухиной, "Локомотивом" и КДК. "Рубин" сосредоточен на подготовке к матчу в Екатеринбурге. Вообще нет разговоров на эту тему.

Возможное снятие очков с "Локомотива"? У нас радости по этому поводу точно не будет, нам такие "бонусы" не нужны. Всегда говорил, что надо завоевывать очки на футбольном поле, а не так", - сказал Сайманов.

Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором показано, как Сухина покидает судейскую комнату перед матчем "Локо" с "красно-белыми". Встреча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен судейством. Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить ряд решений арбитра в этом матче.

Источник: Sport24

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Теги: Рубин Локомотив Сайманов Сухина
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