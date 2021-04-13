Сайманов заявил, что в "Рубине" не следят за ситуацией с Сухиной. По его словам, казанцы сфокусированы на подготовке к своему следующему матчу. Также Сайманов высказался о возможном снятии очков с "Локомотива" из-за инцидента с Сухиной.
"Мы не следим за ситуацией с Сухиной, "Локомотивом" и КДК. "Рубин" сосредоточен на подготовке к матчу в Екатеринбурге. Вообще нет разговоров на эту тему.
Возможное снятие очков с "Локомотива"? У нас радости по этому поводу точно не будет, нам такие "бонусы" не нужны. Всегда говорил, что надо завоевывать очки на футбольном поле, а не так", - сказал Сайманов.
Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором показано, как Сухина покидает судейскую комнату перед матчем "Локо" с "красно-белыми". Встреча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен судейством. Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить ряд решений арбитра в этом матче.
Источник: Sport24
Черданцев прокомментировал скандал с появлением сотрудника "Локо" Сухины в судейской
Гендиректор "Рубина": возможное снятие очков с "Локомотива"? Нам такие "бонусы" не нужны
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал появление начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины в судейской перед матчем со "Спартаком".
Фото: "БИЗНЕС Online"
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