Бывший защитник сборной России может покинуть ЦСКА и пополнить тренерский штаб Гончаренко. Напомним, белорусский специалист возглавил "Краснодар" 6 апреля после увольнения с поста наставника "армейцев".
Василий выступал за красно-синих с января 2002 года по июль 2018, когда они с братом Алексеем объявили о завершении карьеры игроков. За 16 лет Березуцкий стали шестикратным чемпионом России, семь раз завоевывал Кубок России и пять раз – Суперкубок. В составе ЦСКА защитник становился победителем Кубка УЕФА-2005.
После 25 матчей "Краснодар" занимает 10-ю стручку, имея в активе 34 очка. Следующую встречу "быки" проведут 17 апреля с "Зенитом". Стартовый свиток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат".
СМИ: Василий Березуцкий присоединится к Гончаренко в "Краснодаре"
По информации источника, тренер ЦСКА Василий Березуцкий перейдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре".
Фото: ПФК ЦСКА
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