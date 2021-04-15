– Там может быть слишком много "пи-пи-пи". Одним таким словом порой легче объяснить ситуацию, чем сочинять литературный абзац. Вот как в горячке произносить "афроамериканец"? А услышат, воспримут как расизм, – сказал Егоров в интервью для "Матч ТВ".
Александр судил матчи российской Премьер-лиги с 2011 года. Всего в активе арбитра 110 встреч РПЛ. В мае 2018 года Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, но в конце 2019 года покинул должность по собственному желанию.
Бывший судья Егоров рассказал о переговорах арбитра в поле и видеоассистента
Экс-арбитр Александр Егоров поделился мнением о необходимости выкладывать в общий доступ переговоры судей с видеоассистентом.
Фото: РФС
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