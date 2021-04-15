- Почему Семаку удается приводить "Зенит" к чемпионству, что не удавалось Луческу и Манчини? Семак давно с командой, он давно в нашем чемпионате и чувствует все. Он видит весь турнир, имеет наигранный состав, очень много знает о тех соперниках, против которых играл, за которых когда-то выступал. Как игрок и как тренер он знает РПЛ с ног до головы. Я допускаю, что знание нашего чемпионата и доскональное понимание своей команды позволяют ему добиваться поставленных задач. Луческу и Манчини не провели столько времени в реалиях нашего футбола. Для них это было приключением, - приводят слова Малафеева "Известия".
Румынский главный тренер Мирча Луческу работал с "Зенитом" в сезоне 2016/2017. Под его руководством сине-бело-голубые в 41 матче одержали 26 побед, 7 встреч сыграли вничью и потерпели 8 поражений, заняли в РПЛ третье место, а в Лиге Европы дошли до 1/16 финала.
Итальянский главный тренер Роберто Манчини работал с петербургским клубом в сезоне 2017/2018. Под его руководством сине-бело-голубые в 45 матчах одержали 22 победы, 13 встреч сыграли вничью и потерпели 10 поражений, заняли в РПЛ пятое место, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.
Российский главный тренер Сергей Семак работает с "Зенитом" с начала сезона 2018/2019 по настоящее время. Под его руководством команда с берегов Невы провела 121 матч, одержала 73 победы, 20 раз сыграла вничью и в 28 встречах терпела поражения, дважды выигрывала золотые медали чемпионата России, в Лиге Европы доходила до 1/8 финала, а в Лиге чемпионов дважды занимала четвертое место в группе. В текущем сезоне РПЛ "Зенит" Семака лидирует с 54 очками в 25 матчах и отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя.
Малафеев объяснил, почему Семаку удалось сделать "Зенит" чемпионом, а Луческу и Манчини - нет
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказал мнение о причинах того, что сине-бело-голубых привел к чемпионству именно Сергей Семак, а не иностранные тренеры.
Фото: ФК "Зенит"
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