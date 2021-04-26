– Кто вам такое сказал? Я не собираюсь подтверждать информацию, о которой первый раз вообще слышу, – заявил Рубашко в интервью для "СЭ".
Ранее появлялась информация, что "Сочи" находится среди клубов, которые интересуются полузащитником ЦСКА. Дзагоев выступает за "армейцев" с января 2008 года. За это время он провел 372 матча в составе красно-синих, забил 77 мячей и отдал 40 голевых передач.
Контракт 30-летнего полузащитника с московским клубом истекает летом 2021 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 46 очков в 27 матчах. Следующую игру подопечные Ивицы Олича проведут с "Уфой" 1 мая. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи об интересе к Дзагоеву
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал интерес команды к хавбеку ЦСКА Алану Дзагоеву.
Фото: GQ
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