Терюшков отметил, что "Химки" и Глушаков заинтересованы в продолжении сотрудничества. По его словам, стороны, вероятно, сумеют договориться по финансовым вопросам сделки.
"У Дениса завершается контракт. Думаю, и он не против остаться в "Химках", и клуб хочет сохранить футболиста. Думаю, по (финансовым) условиям мы договоримся", - сказал Терюшков.
Отметим, что контракт Глушакова с "Химками" рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ 34-летний полузащитник провел 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 41 очко.
Источник: Р-Спорт
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Министр спорта Московской области: Глушаков не против остаться в "Химках". По финансовым условиям договоримся
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
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