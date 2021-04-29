– Вообще больше всего мне нравится преподавать. Футбол где-то в самом конце, я, честно говоря, так устал от него. Это вообще чемодан без ручки, отдал бы кому-нибудь, да никто не берет, потому что очень тяжело. Финансирования нет, сто тысяч проклятий каждый день в "Фейсбуке", – рассказал Мурзагулов в интервью для UFA1.ru.
Футбольный клуб "Уфа" занимает 14 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков по итогам 27 матчей. Следующую встречу подопечные Алексея Стукалова проведут с ЦСКА завтра, 1 мая. Игра состоится на стадионе "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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Председатель попечительского совета "Уфы": футбол – чемодан без ручки, отдал бы кому-нибудь, да никто не берет
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о своем отношении к футболу.
Фото: Горобзор
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