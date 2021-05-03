– Игроки должны получать поменьше, чем сейчас в топ-клубах. Грустно, что между футболистами и обычными людьми существует такая разница. Но тут нужно спрашивать не с нас, а с тех, кто придумал нам столько платить, – заявил Левашов в интервью для "Sports.ru".
Левашов находится в структурах "Арсенала" с 2012 года. В текущем сезоне 29-летний вратарь принял участие всего в трех играх российской Премьер-лиги.
Тульский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 23 очка после 28 матчей. Следующую встречу подопечные Дмитрия Парфенова проведут 8 мая с казанским "Рубином". Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Вратарь "Арсенала" Левашов: игроки должны получать поменьше, чем сейчас в топ-клубах
Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов поделился мнением о размере зарплат футболистов.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!