"Момент не снился, но в голове крутился. Было сильное расстройство. Возможно, именно этот момент повлиял на то, что мы не остались в РПЛ.
Если в финале будет такой же момент, то поступлю по-другому. Наверное, сразу пробью.
"Локомотив" прет? Мы тоже прем. У нас победная серия даже покруче, чем у них. Пусть они боятся", - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Напомним, что до разгромного поражения от петербургского "Зенита" со счетом 6:1 в 28-м туре Российской Премьер-Лиги у "Локомотива" была победная серия из 11 матчей во всех турнирах. У "Крыльев Советов" подобная серия насчитывала 13 игр до ничейного исхода в полуфинале Кубка России с "Ахматом" (победа по пенальти).
Титульный матч Кубка России "Локомотив" - "Крылья Советов" состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Зиньковский в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги провел 34 матча, отметившись в них десятью забитыми мячами и столько же сделав результативных передач. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.
Хавбек "Крыльев" Зиньковский: у нас победная серия покруче, чем у "Локо". Пусть они боятся
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в преддверии финала Кубка России против "Локомотива" вспомнил о последней игре с красно-зелеными, в которой он не реализовал голевой момент.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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