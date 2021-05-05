"Лимит, защищая интересы россиян, не должен создавать тепличные условия для группы игроков. Нынешний формат лимита не делает ни того, ни другого. Формат "10+15" более логичен, чем формат "8+17". В формате "10+15" ни одному из россиян не будет гарантировано место в составе. Задача — создать конкурентную среду. Что касается иностранцев, то можно ввести порог качества, — как это есть в Голландии, Англии: количество матчей за сборную или минимальная зарплата для иностранца", - приводит слова Попова "РБ-Спорт".
Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.
"Спартак", которым руководит Попов, после 28-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 2-е место, имея в своем активе 53 очка. В двух оставшихся турах чемпионата подопечные Доменико Тедеско сыграют против "Химок" (дома 10 мая) и "Ахмата" (в гостях 16 мая).
Спортдир "Спартака" - о лимите на легионеров: формат "10+15" более логичен, чем "8+17"
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!