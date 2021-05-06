Напомним, ранее "Краснодар" сообщил, что Ари покинет клуб по завершении текущего сезона. У игрока истекает срок действия контракта с "быками".
Ари заявил, что приоритетным вариантом для него остается продолжение карьеры в России. При этом пока он не получал конкретных предложений от российских клубов.
"Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.
Есть ли сейчас предложения от российских клубов? Конкретных нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента", - заявил Ари.
Напомним, что Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за "быков" девять матчей и забил два гола.
Источник: РБ Спорт
Ари: моим первым вариантом продолжения карьеры остается Россия
Форвард "Краснодара" Ари заявил, что хочет продолжить карьеру в России.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!