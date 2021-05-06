Ари: моим первым вариантом продолжения карьеры остается Россия

Форвард "Краснодара" Ари заявил, что хочет продолжить карьеру в России.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, ранее "Краснодар" сообщил, что Ари покинет клуб по завершении текущего сезона. У игрока истекает срок действия контракта с "быками".

Ари заявил, что приоритетным вариантом для него остается продолжение карьеры в России. При этом пока он не получал конкретных предложений от российских клубов.

"Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.

Есть ли сейчас предложения от российских клубов? Конкретных нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента", - заявил Ари.

Напомним, что Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за "быков" девять матчей и забил два гола.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Ари Краснодар
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