"Зенит" сыграет с "Уфой" в специальных футболках с чемпионским шевроном

Сегодня играем в футболках с золотым шевроном! ?? #УфаЗенит #ГородЗолотой pic.twitter.com/8wIfZDKeua— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 8, 2021
Так, на форме размещён золотой знак в честь чемпионства команды.
"Зенит" гарантировал себе титул в РПл в матче 28-го тура. Тогда питерцы разгромили "Локомотив" со счётом 6:1.
Матч 29-го тура "Уфа" - "Зенит" состоится сегодня, 8 мая. Начало - в 14:00 мск.
"Уфа" в отличие от "Зенита" ещё продолжает решать задачи в нынешнем сезоне. Клуб из Башкирии ведёт борьбу за выживание, занимая 15-е место в турнирной таблице РПЛ.