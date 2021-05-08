— Останется ли Николич? Если он выиграет Кубок России, или займет второе место в РПЛ, то я думаю, что его оставят, по крайней мере, на первый круг следующего сезона. Если он выиграет Кубок, то это будет трофей, и работа будет проделана не зря. Честно говоря, я скептически к нему относился, а потом мне понравилось, что он выигрывал 11 игр подряд.
Однако, эти провалы, которые есть, они настораживают: и с "Динамо" (1:5), с "Краснодаром" (0:5), а также с "Зенитом" (1:6). Это говорит о том, что он не знает нашу лигу и не знаком с ней, — цитирует Наумова Metaratings.
68-летний Наумов был президентом московского клуба в 2007-2010 годах.
41-летний Николич тренирует "Локомотив" с мая 2020 года. После зимней паузы текущего сезона "железнодорожники" выдали серию побед из 11 матчей, но затем разгромно проиграли в чемпионате "Зениту" (6:1), а затем сыграли вничью с "Динамо" (0:0).
Сейчас "Локомотив" делит второе место со "Спартаком", имея с красно-белыми по 53 очка, но опережая соперника за счет личных встреч. Однако у "Спартака" есть игра с "Химками" в запасе.
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Наумов: думаю, если Николич выиграет Кубок или займет второе место, то его оставят в "Локомотиве"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о перспективах наставника клуба Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"
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