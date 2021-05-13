Ширко - о стоимости Ларссона: в современном футбольном мире 15 млн евро - это как-то мало

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко высказался о стоимости форварда москвичей Джордана Ларссона, которого "красно-белые" оценивают в 15 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, в современном футбольном мире 15 миллионов - это как-то мало, на мой взгляд. Здесь есть нюансы: "Спартак" в последнее время не играл в еврокубках, поэтому Ларссон особо и не засвечен. Хотя, конечно, надо отметить, здесь он очень хорошо себя проявляет. Понятное дело, у него есть шанс заявить о себе и в играх за сборную Швеции. Плюс, если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов и Ларссон останется, то как только команда начнет выступать в престижном турнире и футболист проявит себя, цена его трансфера возрастет", - сказал Ширко.

Напомним, ранее в шведских СМИ появилась информация, московский "Спартак" отпустит нападающего Джордана Ларссона в другой клуб не менее чем за 15 миллионов евро. Соглашение Ларссона с "красно-белыми" истекает летом 2023 года. Сообщалось, что Ларссоном интересуются клубы из европейских топ-чемпионатов, в частности, "Боруссия" и "Вест Хэм".

В текущем сезоне нападающий Джордан Ларссон провел в составе "Спартака" 28 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. В московский клуб он перешел летом 2019 года.

"Спартак" идет на 2-м месте в таблице РПЛ, набрав в 29-ти матчах 56 очков. В 30-м туре чемпионата России команда Тедеско в гостях сыграет против "Ахмата". Матч пройдет 16 мая и начнется в 14:00 мск.

Источник: Матч ТВ

Источник: "Спартак" отпустит Ларссона не дешевле 15 миллионов евро

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Теги: Ларссон Спартак Ширко
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