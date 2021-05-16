"Я поздравляю московский "Спартак" с вторым местом и участием в Лиге чемпионов. Я очень рад за "Спартак" и за всех красно-белых болельщиков", - приводит слова Карреры Sport24.
"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" (2:2) в 30-м туре РПЛ. "Красно-белым" хватило ничейного исхода для завоевания путевки в квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Спартак" начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунд. В случае вылета москвичи попадут в групповой этап Лиги Европы.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Каррера поздравил "Спартак" с выходом в Лигу чемпионов
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поздравил "красно-белых" с завоеванием серебряных медалей чемпионата России.
Фото: ТАСС
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