Руководство "Рубина" хочет подписать 22-летнего опорного полузащитника "Локомотива" Станислава Магкеева, сообщают СМИ. По данным источника, заинтересованные стороны уже провели предварительные переговоры, которые в скором времени могут перейти в активную фазу.
Опорный полузащитник Станислав Магкеев в прошедшем сезоне сыграл за "железнодорожников" 31 игру во всех турнирах и не записал на свой счет результативных действий. Оценочная стоимость 22-летнего воспитанника "Локомотива" по данным портала Transfermarkt составляет полтора миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Рубин" планирует приобрести у "Локомотива" Магкеева
Казанский "Рубин" интересуется опорным полузащитником "Локомотива" Станиславом Магкеевым.
Фото: ФК "Локомотив"
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