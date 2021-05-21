Точилин: пока не понял, во что ЦСКА хочет играть при Оличе

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин оценил выступление ЦСКА при новом главном тренере Ивице Оличе.
Фото: "Коммерсантъ"
"Пока непонятно, честно говоря. В тех матчах, которые я видел, пока не понял, во что команда хочет играть. Даже если говорить по игре с "Динамо" (2:3), то в чем-то я видел манеру Гончаренко, но при этом есть, видимо, другие требования к футболистам, которые они еще не до конца воспринимают.

Пока ЦСКА играет за счет сыгранности, но в футболе команда при этом должна понимать, за счет чего она собирается побеждать. И это должно проявляться в философии главного тренера. Сейчас я пока ее не вижу. Футболисты понимают, как действовать в том или ином эпизоде, но конкретики игры нового тренера я пока не вижу", - сказал Точилин.

ЦСКА уступил "Динамо" в последнем, 30-м туре Российской Премьер-лиги (2:3). В составе "армейцев" отличились защитник Наир Тикнизян и атакующий полузащитник Чидера Эджуке. За бело-голубых дубль записал на свой счет нападающий Вячеслав Грулев, победный гол забил атакующий хавбек Наир Тикнизян.

Армейский клуб завершил сезон в РПЛ на 6-м месте, набрав в 30-ти матчах 50 очков. ЦСКА впервые за 20 лет финишировал в чемпионате России вне зоны еврокубков.

41-летний Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, за это время клуб провел девять матчей, выиграв в четырех из них, один раз сведя матч в ничью и четырежды проиграв. Хорватский специалист сменил на этом посту Виктора Гончаренко.

Ранее стали известны планы ЦСКА на межсезонье. Футболисты "красно-синих" соберутся в Москве после отпуска для прохождения медосмотра 14-15 июня. 16 июня "армейцы" вылетают в Австрию, где намечены два тренировочных сбора в местечке Бад-Тацмансдорф.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Точилин ЦСКА Олич
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