Дзюба - о завершении карьеры: пока отмеряю себе два года. Хотелось бы еще оставить след в истории "Зенита"

"Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть: пока я не могу проигрывать даже на тренировках, меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть… Вообще этот момент очень тяжелый. Многие не замечают момент, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я в этом плане буду адекватен и сам скажу: "Все, спасибо!" И перестану мучить себя и других.
Но пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории "Зенита", забить за команду 100 голов и занять второе место по забитым мячам", - сказал Дзюба.
В августе этого года Дзюбе исполнится 33 года.
Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2020/21. На счету Дзюбы в завершившемся сезоне РПЛ стало 20 забитых мячей. Второе место в списке бомбардиров занял одноклубник Артема Сердар Азмун, отметившийся 19-ю голами. Всего Дзюба в этом сезоне провел 34 матча во всех турнирах и забил 22 гола.
Помимо этого Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, обогнав по количеству забитых мячей в турнире Александра Кержакова.
"Зенит" досрочно в этом сезоне завоевал чемпионский титул. Этот трофей стал 8-м в составе сине-бело-голубых для нападающего Артема Дзюбы. Ранее он вместе с клубом из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат России в сезонах-2018/19 и -2019/20, завоевал Кубок России в 2016 и 2020 годах, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2015-м, 2016-м и 2020-м.
Отметим, что Дзюба, выступая за "Спартак" с 2006 по 2015 год, не завоевал ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда Артем, находясь в аренде в "Ростове", стал обладателем Кубка России. В составе "красно-белых" у него 165 матчей и 38 голов.
Также Артем Дзюба в России выступал за "Ростов" (43 матча, 20 голов), "Томь" (35 матчей, 14 голов) и тульский "Арсенал" (10 матчей, 6 голов). За сборную России у Артема 50 матчей и 29 забитых мячей. Он вызван в национальную команду для подготовки к Евро-2020.
Источник: Sport24
Дзюба - о завершении карьеры: пока отмеряю себе два года. Хотелось бы еще оставить след в истории "Зенита"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопрос о том, до какого возраста он планирует играть в футбол.
Фото: ФК "Зенит"
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