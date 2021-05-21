"Совместить будет тяжело, но реально. Европейские топ-клубы же как-то удерживаются наверху. Когда была "банда" при Виллаш-Боаше, мы смяли всех в группе Лиги чемпионов, добыли пять побед подряд. На шестую игру уже половина команды не поехала. Но в чемпионате, действительно, уже не хватало эмоций.
Хватит ли у "Зенита" глубины состава? Трудно сказать. Даже если никто болеть не будет, то все равно, мне кажется, нет. Кто-то говорит, что у нас три состава. Но это очень удобная отговорка, учитывая результаты "Зенита". На деле-то такого нет. В общем, скажу так: нашего нынешнего состава может хватить на оба турнира. Но быть уверенным в этом нельзя", - приводит слова Дзюбы Sport24.
"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка.
Первый официальный матч петербургский клуб проведет в середине июля. В матче за Суперкубок России "Зенит" встретится с "Локомотивом", который стал обладателем Кубка России.
Команда Семака ушла в отпуск до середины июня. Игроки "Зенита" соберутся в Петербурге 14 июня, чтобы провести первый тренировочный сбор.
В этом сезоне "Зенит" также начал выступление в Лиге чемпионов с группового этапа турнира. Команда Семака попала в один квартет с "Брюгге" (Бельгия), "Лацио" (Италия) и "Боруссия" (Дортмунд, Германия). В шести матчах петербургский коллектив набрал лишь одно очко, сыграв вничью с "Лацио" на своем поле. "Сине-бело-голубые" второй сезон подряд не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков.
Дзюба: нынешнего состава "Зенита" может хватить на Лигу чемпионов и РПЛ
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказался по поводу смежной игры "сине-бело-голубых" в Лиге чемпионов и РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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