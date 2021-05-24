По данным источника, РФС заказал предложения по реформированию структуры лиг у голландской компании Hypercube. Эта компания специализируется на сборе аналитической информации в сфере спорта.
Стоимость исследования составляет 170 тысяч евро. Эти деньги поступят голландской компании от партнеров РФС. От каких именно, не уточняется. В стоимость включены только инфраструктурная и спортивная составляющие. Контракт предусматривает изучение трех лиг - РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Ожидается, что до 1 июля эксперты отчитаются перед РФС по спортивной составляющей проекта.
Изменения не затронут ближайший чемпионат. Если проект реформирования утвердят, его реализация начнется с сезона-2022/23.
Согласно планам, Hypercube проанализирует следующие вопросы: лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему "осень-весна", проблема интенсивности игры.
Источник: РБК
Источник: РФС намерен реформировать все профессиональные лиги России
РФС рассматривает варианты реформирования трех профессиональных лиг России.
Фото: РФС
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