"Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он не продолжит карьеру в России, а вернется в Европу", - приводит слова Эванса "СЭ".
В прошедшем сезоне Эдер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-лиги в составе "Локомотива", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт португальца с "железнодорожниками" истекает 30 июня 2021 года.
33-летний нападающий перешел в "Локомотив" на правах аренды летом 2017 года, а через год подписал полноценный контракт с московским клубом. Всего за "Локо" Эдер сыграл в 119 матчах, забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач.
"Локомотив" по итогам сезона-2020/2021 финишировал на 3-м месте, набрав 56 очков. Также команда стала обладателем Кубка России. В следующем сезоне команда Николича сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Агент: Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он вернется в Европу
Луи Эванс, агент форварда "Локомотива" Эдера, сообщил, что футболист покинет "железнодорожников".
Фото: "Getty Images"
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