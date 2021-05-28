Агент: Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он вернется в Европу

Луи Эванс, агент форварда "Локомотива" Эдера, сообщил, что футболист покинет "железнодорожников".
Фото: "Getty Images"
"Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он не продолжит карьеру в России, а вернется в Европу", - приводит слова Эванса "СЭ".

В прошедшем сезоне Эдер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-лиги в составе "Локомотива", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт португальца с "железнодорожниками" истекает 30 июня 2021 года.

33-летний нападающий перешел в "Локомотив" на правах аренды летом 2017 года, а через год подписал полноценный контракт с московским клубом. Всего за "Локо" Эдер сыграл в 119 матчах, забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач.

"Локомотив" по итогам сезона-2020/2021 финишировал на 3-м месте, набрав 56 очков. Также команда стала обладателем Кубка России. В следующем сезоне команда Николича сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Эдер Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Семенов - об исполнении гимна Киркоровым: у него много хороших песен, яркая личность
Источник: "Челси" связался с агентами Лукаку
В "Сочи" опровергли слова агента Мевли о паузе в переговорах с игроком
Тренер "Сочи" Федотов: Нобоа - лучик света в команде. Его эмоции заряжают и тренеров, и игроков
Официально: Аллегри возглавил "Ювентус" 1
Агент Мевли: "Сочи" делает Михе предложение и куда-то исчезает. Видимо, испугались
"Ливерпуль" объявил о переходе защитника Конате из "Лейпцига"
Самошников: интерес топ-5 клубов РПЛ? Я тренируюсь, играю, а остальное решают клубы и агент
"Неожиданный финал". Пирло отреагировал на увольнение из "Ювентуса" 4
"Это неприемлемо". Семенов - о массовой драке молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"
Президент "Барселоны" Лапорта рассказал о переговорах с Месси и Куманом
Гендиректор "Ротора": Хохлов - амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе 1
Федотов: "Сочи" попал в еврокубки, почему бы не бороться за чемпионство? 7
Полузащитник "Урала" Емельянов был успешно прооперирован в Москве
Болельщики "Уфы" нарисовали граффити с Семаком, Гончаренко и Зинченко к десятилетию клуба (фото) 6
Ромащенко: Головин и Миранчук могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры
Агент: Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он вернется в Европу 6
Хохлов: мне интересны амбициозные проекты, "Ротор" как раз такой клуб 2
"Ювентус" объявил об уходе Пирло с поста главного тренера команды 1
Агент Слуцкого будет вести переговоры по Кварацхелии с английскими клубами 1
Официально: Хохлов назначен главным тренером "Ротора"
Черышев: возможно, у меня ухудшилась результативность. Надеюсь, следующий сезон проведу лучше
Три игрока молодежной команды "Ахмата" отстранены от тренировок после драки в матче с "Локомотивом" 3
Семин: в российском футболе не хватает топ-игроков и квалифицированных менеджеров 1
Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией 11
Форвард "Монпелье" Лаборде: у "Зенита" есть отличные аргументы, чтобы убедить меня перейти в клуб 11
Чорлука признан лучшим игроком "Локомотива" в мае
Ари: Дзюба - очень позитивный и игривый человек. Как футболист сейчас он на пике 1
"Витория пока никого не просил". Фетисов - про слухи о просьбе тренера "Спартака" купить хавбека "Бенфики" Габриэла 6
Ари: мне жалко Гильерме, он заслуживал вызова в сборную 2
Все новости
-