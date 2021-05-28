"Это неприемлемо". Семенов - о массовой драке молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов отреагировал на массовую драку молодежной команды грозненцев со сверстниками из "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"
"Это неприемлемо. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство разберется. Один парень из молодежки работает внутри себя - Лечи Садулаев. Накипело. Но так себя вести нельзя", - заявил Семенов.

Напомним, что матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" закончился дракой и четырьмя красными карточками. Сообщалось, потасовку спровоцировало одно из решений судьи в конце матча.

Игра 28-го тура молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив", которая состоялась в Грозном, завершилась победой "железнодорожников" со счетом 5:1. Московский клуб занял 5-е место, набрав 53 очка, "Ахмат" финишировал строчкой ниже, имея в активе 46 очков.

Источник: Sport24

Появилось видео массовой драки в матче молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"

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Теги: Хохлов Ахмат Локомотив
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