"Это неприемлемо. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство разберется. Один парень из молодежки работает внутри себя - Лечи Садулаев. Накипело. Но так себя вести нельзя", - заявил Семенов.
Напомним, что матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" закончился дракой и четырьмя красными карточками. Сообщалось, потасовку спровоцировало одно из решений судьи в конце матча.
Игра 28-го тура молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив", которая состоялась в Грозном, завершилась победой "железнодорожников" со счетом 5:1. Московский клуб занял 5-е место, набрав 53 очка, "Ахмат" финишировал строчкой ниже, имея в активе 46 очков.
Источник: Sport24
Появилось видео массовой драки в матче молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"
"Это неприемлемо". Семенов - о массовой драке молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов отреагировал на массовую драку молодежной команды грозненцев со сверстниками из "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!