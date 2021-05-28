— Помню, в тот момент шел Чемпионат мира — 2018 и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто, — цитирует Мухина пресс-служба "армейцев".
19-летний Мухин подписал 5-летний контракт с ЦСКА вчера. Сообщалось, что москвичи заплатят "Локомотиву" 15 млн рублей — сумма, которая прописана у Мухина в качестве суммы отступных.
В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах за "железнодорожников", не отметившись результативными действиями.
Сейчас Мухин готовится в составе сборной России к чемпионату Европы.
Мухин вспомнил, как проходил просмотр в ЦСКА три года назад
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, как проходил просмотр в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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