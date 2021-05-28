Мухин вспомнил, как проходил просмотр в ЦСКА три года назад

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, как проходил просмотр в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
— Помню, в тот момент шел Чемпионат мира — 2018 и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто, — цитирует Мухина пресс-служба "армейцев".

19-летний Мухин подписал 5-летний контракт с ЦСКА вчера. Сообщалось, что москвичи заплатят "Локомотиву" 15 млн рублей — сумма, которая прописана у Мухина в качестве суммы отступных.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах за "железнодорожников", не отметившись результативными действиями.

Сейчас Мухин готовится в составе сборной России к чемпионату Европы.

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Теги: ЦСКА Локомотив Мухин
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