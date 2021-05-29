По информации источника, у "оружейников" есть право выкупа 21-летнего игрока.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Степанов выступал за "Ротор" также на правах аренды. На его счету в составе волгоградской команды 22 матча, один забитый мяч и одна голевая передача.
Степанов - воспитанник "Рубина". В сентябре 2019-го он дебютировал в составе сборной России до 21 года. Ранее защитник также вызывался в национальную команду до 17 лет.
Источник: "РБ Спорт"
У "Арсенала" есть право выкупа защитника Степанова
Сегодня, 29 мая, тульский "Арсенал" объявил об аренде у "Рубина" защитника молодежной сборной России Данила Степанова.
Фото: ФК "Ротор"
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