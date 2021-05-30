Отец Еременко: летом мы увидим Романа где-нибудь, но, думаю, не в России

Алексей Еременко-старший, отец бывшего полузащитника "Ростова" Романа Еременко, рассказал, что его сын не собирается завершать карьеру.

Фото: ФК "Ростов"