"Роман поддерживает форму. Он вместе с семьей живет в Хельсинки, а мы с женой и с мамой живем в Пиетарсаари, это 480 км на север от Хельсинки.
Он приезжает к нам погостить с семьей и заодно тренируется вместе с местной командой, которую я тренировал и в которой он сам играл. А в Хельсинки Рома тренируется в командах из низших лиг, просто чтобы поддерживать форму, набирать ее потихоньку.
Он не собирается завершать карьеру, об этом нет разговора. Летом мы его увидим где-нибудь, но, думаю, не в России", - сказал Еременко-старший.
Напомним, в конце февраля "Ростов" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко. Соглашение с футболистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Роман Еременко выступал за "Ростов" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
"Ростов" в заключительном туре Российской Премьер-лиги на своем поле уступил "Краснодару" (1:3). Команда Карпина заняла в турнирной таблице 9-е место, набрав 43 очка.
В России Роман Еременко выступал также в составе "Рубина" и ЦСКА. Также 34-летний хавбек выступал за киевское "Динамо".
Источник: РИА Новости
Отец Еременко: летом мы увидим Романа где-нибудь, но, думаю, не в России
Алексей Еременко-старший, отец бывшего полузащитника "Ростова" Романа Еременко, рассказал, что его сын не собирается завершать карьеру.
Фото: ФК "Ростов"
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