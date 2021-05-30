Агент Кокорина: зимой "Спартак" хотел сохранить Александра в команде

Тимофей Бердышев, агент форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, ранее выступавшего за "Спартак", высказался об отношении руководства "красно-белых" к игроку.
Фото: РПЛ
Бердышев заявил, что Кокорин хорошо чувствовал себя в "Спартаке". По словам агента, в клубе тепло относились к Александру. При этом зимой "Спартак" хотел сохранить Кокорина в команде. Однако затем "красно-белым" поступило предложение от "Фиорентины", которое устроило московский клуб, добавил Бердышев.

"В команде у него все было отлично. Его приняли, он ребят еще до перехода многих знал. Все к нему отнеслись тепло. Поэтому и решения у него до последнего не было, что он из "Спартака" уходит. Это была финишная ситуация. Потому что был разговор со "Спартаком", и они его хотели сохранить дальше. Да, зимой хотели сохранить дальше. Я разговаривал с Дмитрием Поповым и Евгением Мележиковым. И у них по Кокорину была такая позиция, что это наш актив, мы будем его развивать. В результате мы приняли совместное решение, что остаемся в "Спартаке". Но потом в клуб поступило предложение, которое их устроило", - сообщил Бердышев.

Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года как свободный агент. В январе 2021-го он перешел в "Фиорентину". Александр провел за "фиалок" четыре матча в минувшем розыгрыше Серии А, результативными действиями он не отметился.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Кокорин Фиорентина Спартак
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