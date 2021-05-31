Напомним, что впервые ЦСКА стал чемпионом России в 2003 году.
Соломатин заявил, что не стал бы особо отмечать Акинфеева, заигравшего в основном составе ЦСКА по ходу указанного чемпионского сезона. По его словам, завоевание титула стало результатом работы всей команды.
"Я бы не стал выделять в данном случае Игоря. У нас была очень серьезная команда, которая почти стала чемпионом в 2002-м. Была четкая установка от руководства — на этот раз выиграть чемпионат. И мы сделали это все вместе", - сказал Соломатин.
Источник: Sport24
Соломатин: кто-то из молодых обделывается еще до выхода на поле. А кто-то прокладывает себе дорогу, как было у Акинфеева
Соломатин: по первым тренировкам Акинфеева в главной команде ЦСКА ничего поразительного не заметил
"Не стал бы выделять Игоря, у нас была серьезная команда". Соломатин - о вкладе Акинфеева в первое чемпионство ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин вспомнил о первом чемпионстве "армейцев" в российской Премьер-Лиге и высказался о вкладе в эту победу вратаря команды Игоря Акинфеева.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!