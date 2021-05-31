26-летнмий форвард Евгений Марков может стать игроком "Сочи", сообщают СМИ. По данным источника, нападающий и руководство клуба ведут переговоры о подписании контракта.
Ранее стало известно, что Марков, который большую часть прошедшего сезона провел в "Краснодаре", расторг контракт с клубом по взаимному согласию, поскольку был недоволен количеством своего игрового времени. Футболист принял участие в 11 матчах и отдал одну результативную передачу, забитыми голами не отметился.
Источник: Sport24
Марков может стать игроком "Сочи"
Экс-нападающий "Краснодара" Евгений Марков ведет переговоры о подписании контракта с "Сочи".
Фото: ФК "Динамо"
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