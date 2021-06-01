По информации источника, команда из Башкортостана по данной причине может прекратить свое существование. Отмечается, что такие обсуждения в настоящее время ведутся внутри "Уфы".
Причиной называется отсутствие спонсоров, а также трансферов, на которых мог бы заработать клуб. Бюджетных средств на профессиональный спорт в регионе не хватает. Ранее в сложном положении из-за финансирования оказался ХК "Салават Юлаев".
Напомним, что сегодня, 1 июня, председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов написал заявление об уходе с занимаемой должности.
Уфимцы в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги финишировали на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 матчей 25 очков.
Источник: prufy.ru
Мурзагулов покинул пост председателя совета директоров "Уфы"
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Источник: "Уфа" может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования
Футбольный клуб "Уфа" испытывает сложности с финансированием.
Фото: ФК "Уфа"
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