Минувший сезон 27-летний россиянин выступал за петербургский клуб на правах аренды. По информации источника, Чистяков подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4 года.
Дмитрий является воспитанником "Зенита". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 16 матчах и отметился двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро.
Источник: "Р-Спорт"
СМИ: Чистяков подписал 4-летний контракт с "Зенитом"
"Зенит" выкупил у "Ростова" защитника Дмитрия Чистякова.
Фото: ФК "Ростов"
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