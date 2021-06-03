Напомним, ранее 19-летний Мухин подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В своем прощальном сообщении он поблагодарил болельщиков "Локомотива", но не руководство клуба. Футболиста попросили прокомментировать решение попрощаться с "Локо" таким образом.
"Я понимаю, что сейчас эта тема интересна всем. Но в данный момент все мои мысли о сборной, прошу не спрашивать меня о переходе", - ответил Мухин.
Отметим, что Мухин попал в заявку сборной России на чемпионат Европы. Турнир начнется 11 июня и продлится до 11 июля. В групповом раунде Евро сборная России сыграет против команд Бельгии, Дании и Финляндии.
Источник: Sport24
Мухин подписал с ЦСКА 5-летний контракт
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Мухин: понимаю, что всем это интересно, но прошу не спрашивать меня о переходе в ЦСКА
Хавбек сборной России Максим Мухин отказался говорить о своем переходе из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: Getty Images
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