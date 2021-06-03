По информации источника, трансфер 20-летнего игрока стал частью сделки между клубами по переходу в стан сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова. Сообщается, что Прохин в четверг подписал контракт с желто-синими и ближайший сезон проведет в команде Валерия Карпина.
Большую часть минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги защитник также провел в аренде - в "Сочи". На его счету в составе южан 7 матчей и один забитый мяч. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.
Источник: "Р-Спорт"
"Зенит" объявил о подписании контракта с Чистяковым
Источник: Прохин перешел из "Зенита" в "Ростов"
Защитник "Зенита" и молодежной сборной России Данила Прохин продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: ФК "Сочи"
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