Агент Ари опроверг интерес к игроку со стороны "Химок"

Оливер Кабрера, агент нападающего Ари, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Химок".
Фото: ФК "Краснодар"
— Интерес "Химок" к Ари? Нет, это неправда, но он любит Россию и хочет играть много лет в вашей стране. При этом у него много предложений из Бразилии, — цитирует агента "СЭ".

35-летний Ари покинул "Краснодар", так как его контракт с клубом истек после минувшего сезона. Бразилец выступает в России с 2010 года, за это время получив российский паспорт и сыграв два матча за национальную сборную страны.

В его послужном списке также значатся "Спартак" и "Локомотив".

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Теги: Химки Ари
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