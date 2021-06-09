- Лично с ним не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и "Спартаку" только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка", - цитирует Тедеско "Спорт-экспресс".
Напомним, что Доменико возглавлял "Спартак" с октября 2019-го по май 2021-го. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги команда под его руководством завоевала серебряные медали и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Витория, известный по работе в "Бенфике", заключил с московским клубом контракт, рассчитанный на два сезона.
Тедеско: очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение
"Мне не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика". Тедеско высказался о Витории
Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о новом наставнике красно-белых Руи Витории.
Фото: ФК "Спартак"
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