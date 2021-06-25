"Дембо счастлив в "Шахтере", но мы будем рассматривать все предложения по игроку, и выберем лучшее из них, которое устроит лично его и клуб", - приводит слова Бибы Sport24.
22-летний гамбиец пополнил состав "Шахтера" зимой 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Белоруссии нападающий принял участие в 13 матчах, отличившись в них 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Его контракт с солигорским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дарбо в 1,7 млн евро.
Агент нападающего солигорского "Шахтера" отреагировал на интерес к игроку со стороны "Краснодара"
Агент Флорин Биба, представляющий интересы форварда солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны других клубов, в частности, "Краснодара".
Фото: ФК "Шахтёр" Солигорск
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