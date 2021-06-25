Агент нападающего солигорского "Шахтера" отреагировал на интерес к игроку со стороны "Краснодара"

Агент Флорин Биба, представляющий интересы форварда солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны других клубов, в частности, "Краснодара".

Фото: ФК "Шахтёр" Солигорск