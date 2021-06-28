— Нужно вести предметный разговор. Необходимо учитывать нагрузку на поле, которая будет во время предсезонного "Кубка Матч Премьер". Пока в клуб не обращались, — цитирует Фетисова "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация, что финал Суперкубка России могут перенести из Калининграда на другой стадион из-за плохой эпидемиологической обстановки в городе. По сведениям, руководство города не будет пускать зрителей на матч.
Суперкубок России разыграют между собой "Зенит" и "Локомотив". Матч пройдет 17 июля.
В "Спартаке" ответили на возможность проведения Суперкубка России на их стадионе
Директор московского "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов высказался о готовности клуба провести финал Суперкубка России.
Фото: ФК "Спартак"
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