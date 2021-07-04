Ранее стало известно, что подобная идея возникла у немецкого "РБ Лейпциг" после случая с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который перенес остановку сердца прямо во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против национальной команды Финляндии (0:1). До появления на поле медицинской бригады помощь футболисту оказывали его партнеры по команде.
"Мы изучаем такую возможность, причем не только для футболистов, но и представителей тренерского и административного штаба: люди должны понимать, что необходимо делать при возникновении критических ситуаций. Повторюсь, такая мысль есть", - приводит слова Семака Bobsoccer.
Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России. В следующем сезоне сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.
"Зенит" может отправить футболистов и тренеров на курсы первой помощи после инцидента с Эриксеном
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что клуб рассматривает возможность обучить игроков и тренерский штаб основам первой помощи.
Фото: ФК "Зенит"
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