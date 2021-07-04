"Мы предпочитаем вести переговоры по трансферам напрямую с клубами, без посредников. Так было и со "Спартаком". Зимой мы сделали им предложение по переходу Бакаева. Тогда "Динамо" и "Спартак" не договорились по условиям. На этом история закончилась", - приводит слова Пивоварова "Спорт-экспресс".
Ранее также сообщалось, что Бакаеву было обещано место в составе сборной России, которую возглавляет Станислав Черчесов, на чемпионате Европы-2020, если игрок пополнит стан бело-голубых.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний хавбек принял участие в 23-х матчах, отличившись в них одним забитым мячом с пенальти и пятью результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.
Гендиректор "Спартака" - о Бакаеве и "Динамо": было у него желание попасть на Евро, с помощью агентов в том числе
Источник: Бакаеву обещали попадание в заявку сборной России на Евро, если он перейдет в "Динамо"
В "Динамо" прокомментировали информацию о причинах несостоявшегося перехода Бакаева
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров опроверг слухи о том, что переговоры со "Спартаком" о возможном переходе Зелимхана Бакаев вели агенты, предлагавшие часть трансферной суммы пустить в обход клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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