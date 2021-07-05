- Знаком ли я с Оличем и как отнесся к его уходу из ЦСКА? Конечно, мы знакомы. Ивица очень хороший человек, и он легенда ЦСКА - настоящий "армеец". Думаю, он заслужил свой шанс, хоть и не имел опыта работы главным тренером. Жаль, что так вышло. Не общался с ним после ухода из клуба, не обсуждал детали, поэтому не знаю, в чем именно там дело. Да и комментировать судьбу других людей и решения других клубов не в моих правилах, - приводит слова Николича "Спорт-Экспресс".
41-летний хорватский тренер и экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич возглавил "армейцев" 23 марта 2021 года после ухода белорусского главного тренера Виктора Гончаренко, работавшего с красно-синими с декабря 2016 года. В чемпионате России ЦСКА финишировал на шестом месте, а из Кубка России выбыл на стадии полуфинала, проиграв со счетом 0:3 "Локомотиву" Марко Николича. 15 июня, за день до вылета команды на первый межсезонный сбор, руководство красно-синих объявило о расставании с Оличем, исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА был назначен Алексей Березуцкий.
Николич: Олич заслужил свой шанс в ЦСКА
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказал мнение о ситуации с уходом из ЦСКА хорватского наставника красно-синих Ивицы Олича.
Фото: РПЛ
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