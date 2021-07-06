"Приглашение Рангника – глупость несусветная. Все эти специалисты иностранные не помогут нам. Надо просто засучить рукава и заниматься нашим футболом самим. Начиная от президента РФС и заканчивая менеджерами в клубах, хватит дурака валять. Вот пришел Рангник и что он делать-то будет?! Он языка и культуры не знает. Как он может развивать клуб и игроков, не зная о российском футболе ровным счетом ничего?! Придет он, в кабинет сядет и все. Для меня это просто какая-то непонятная пиар-акция, никчемная. Всё это просто провалится и ничего не будет", - сказал Наумов.
Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о том, что экс-глава отдела спорта и развития футбола "Ред Булл" Ральф Рангник назначен на пост руководителя по спорту и развитию москвичей. Контракт с Рангником рассчитан на 3 года. Ральф Рангник в сезоне-2018/2019 возглавлял немецкий клуб "РБ Лейпциг".
"Локомотив" финишировал на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Железнодорожники" также стали обладателями Кубка России. В следующем сезоне "Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. 17 июля команда Марко Николича в матче с "Зенитом" разыграют Суперкубок России. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 19:00 мск. В 1-м туре Российской Премьер-лиги "Локомотив" на своем поле примет тульский "Арсенал". Матч на "РЖД Арене" состоится 24 июля, стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.
Источник: Чемпионат
"Глупость, непонятная пиар-акция". Экс-президент "Локомотива" - о приглашении Рангника
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию "железнодорожников".
Фото: Global Look Press
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